ميعاد مباراة الهلال والاتحاد اليوم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 الموافق 4 شعبان 1443هـ، وسيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع 20.45 مساءًا بتوقيت السعودية، بتوقيت مصر في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة 19.45، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة 12 دروي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 والتي ينتظرها بشغف عشاق الكرة المستديرة من الجمهور السعودي والعربي فهي من أقوى ممواجهات الجولة 23 من الدوري السعودي، وتلعب المبارة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما سيتم نقل المباراة على قناة ssc الرياضية السعودية وبإمكانك استقبالها مجانًا على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة المباراة بجودة عالية.

تعليمات حضورمواجهة نادي الهلال ونادي الاتحاد

كما وجب التنبيه للتعليمات التالية بعد القيام بحجز تذاكر مباراه الهلال والاتحاد:

أولًا تكون التذكرة باطلة في حال إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح .

كذلك لا يجوز استرداد قيمة التذكرة المباعة بعد شرائها كما لا يمكن استبدالها أو إعادة بيعها لطرف ثالث بهدف تحقيق ربح مادي.

كما للجهة المنظمة إلغاء التذكرة دون رد قيمتها لصاحبها في حال اكتشاف قيامه ببيعها من أجل مكسب تجاري.

أيضًا لا يجوز لحامل التذكرة الدخول في غير المكان المقصود ويتم إخراجه فورًا في حال المخالفة.

في النهاية حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها يطبق على المعارض نصوص المخالفة المنصوص عليها بالقانون.

كيفية ضبط تردد قناة ssc نايل سات الرياضية المجانية السعودية 2022 الجديد

في الختام بإمكانك ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المجانية على القمر الصناعي النايل سات، ومتابعة المباراة بجودة عالية من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط الصناعي على القمر المتاح لديك نايل سات.

كذلك القيام بالدخول على خانة التركيب بالرسيفر.

أيضًا قم بكتابة كلمة السر، والضغط على أيقونة قائمة الترددات.

كذلك قم بضبط تردد قناة ssc الرياضية على معدل ترميز 12418 أفقي.

أفقي. معدل ترميز 27500.

كذلك معامل تصحيح خطأ 3/2.

في النهاية القيام بالنقر على أيقونة OK وسيتم البحث يدويًا على القنوات وستظهر أمامك مجموعة قنوات SSC المجانية الرياضية السعودية.

جدول مباراة الهلال والاتحاد السعودي وفق مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جدول تفاصيل شاملة لمواجهة فريق الهلال والاتحاد السعودي