عاجل- أول إجراء روسى بشأن أحداث سفارتها فى أيرلندا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "إن المشاركين فى حادثة السفارة الروسية فى دبلن استخدموا تكتيكات إرهابية". يذكر أن السلطات الأيرلندية كانت قد ألقت القبض على سائق شاحنة اصطدمت ببوابة السفارة الروسية فى دبلن، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه السفارة الروسية احتجاجات على مدار الأيام الماضية عقب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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