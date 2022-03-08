حرس الحدود البولندى: الوافدون إلينا من أوكرانيا 100 جنسية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وكالة حرس الحدود آنا ميشالسكا - نقلاً عن (راديو بولندا) الناطق بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن نحو 93% من الوافدين قادمين من أوكرانيا، مضيفة أن حوالى 12 ألفًا و700 لاجئ - أى ما يمثل 1% من عدد اللاجئين - هم مواطنون بولنديون.

وأشارت المتحدثة إلى أن نسبة 6% المتبقية تتضمن مواطنين من ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك والمجر والمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن حرس الحدود البولندى أعلن - فى وقت سابق اليوم - عبور ما لا يقل عن 1.2 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الروسية فى 24 فبراير الماضى.