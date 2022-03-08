وزير الاقتصاد الألمانى: انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - علق وزير الاقتصاد الألمانى روبيرت هابيك، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع أسعار الطاقة، بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مؤكدًا أنه انفجار غير مسبوق فى الأسعار.





وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وشنت روسيا عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية، فى 24 فبراير الماضى، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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