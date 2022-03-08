جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تكثيف الجهود وتقوية التنسيق المشترك، بهدف إنجاح القمة العربية المقبلة، التى من المقرر أن تستضيفها الجزائر خلال العام الجارى.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان - أن وزيرها رمطان لعمامرة أجرى، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، محادثات ثنائية مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تناول خلالها الطرفان أهم البنود، التى سيتم مناقشتها خلال الدورة العادية السابعة والخمسين بعد المائة (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، التى ستنطلق أعمالها، غدا الأربعاء بالقاهرة. وبحسب البيان، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، إلى جانب انتقال رئاسة المجلس من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية، عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مسائل إدارية أخرى على غرار تعيين الأمناء العامين المساعدين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفى هذا الإطار، استعرض الطرفان التحديات المفروضة على الدول العربية خاصة فى خضم التوترات وحالة الاستقطاب، التى تشهدها العلاقات الدولية فى الوقت الراهن، وآفاق تعزيز العمل العربى المشترك للدفاع عن مصالح الدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: تكثيف الجهود مع الجامعة العربية لإنجاح القمة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.