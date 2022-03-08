"انفجار تاريخي" في أسعار النفط مع قرار بايدن

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مرة أخرى، الثلاثاء، في حين تستعد الولايات المتحدة للإعلان رسميا عن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا المجاورة.

وقفز سعر الخام الأميركي بنسبة 5 بالمائة إلى 125 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بشكل "غير مسبوق".

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، بينما تدرس الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حظر الواردات الروسية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة في وول ستريت، لكن معظم القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الآثار التي قد تحدثها الحرب على الاقتصادات العالمية، وخاصة على التضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3 بالمئة، بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر الصغيرة عقب فترة وجيزة من جرس الافتتاح.