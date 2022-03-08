صحيفة: بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسية

ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قبل إعلان متوقع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أن بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسية.

وقالت بوليتيكو إنه سيكون هناك مهلة عدة شهور قبل‭‭ ‬‬فرض الحظر للسماح للسوق العالمية بالتأقلم على الوضع ولمنع الناس من التهافت على شراء الوقود.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم حظر الغاز الروسي في الوقت ذاته، ولكن ما زال هذا القرار قيد المناقشة داخل الحكومة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حظرا على واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا

ويأتي الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وسيشمل الحظر، بحسب وسائل إعلام أميركية، النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال. ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر أقله حتى الآن.

تبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى "لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي". غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وقالت في رسالة للنواب "لأكون واضحة: ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين قيمنا الديموقراطية ومصالحنا الاقتصادية".

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار في المحطات إلى 4,17 دولارات للغالون الثلاثاء، وفقا للمعدل الوطني لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة ب3,46 دولارات قبل شهر.

وقال المحلل آندي ليبو "في الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا، لكننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا".

وحذر السناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، من أن أوروبا "ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار" نظرا لعدم إمكانية رفع الانتاج بشكل مفاجئ.

وقال في تصريحات لمحطة سي إن إن الثلاثاء "هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمنا".