دوت الخليج :- كثّفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المتابعة والاتصالات مع كافة الجهات المعنية، الأحد، بخصوص أوضاع الطلبة الأردنيين في مدينة سومي، وتستمر ببذل الجهود لتوفير ممرات آمنة لمغادرتهم المدينة.
وتشير نتائج الاتصالات الأولية الواردة للوزارة إلى إمكانية إجراء ترتيبات من قبل السلطات المحلية لإخلاء الطلبة من مختلف الجنسيات غداً صباحاً.
ويتم حالياً إجراء الاتصالات المختلفة مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال من الطلبة الأردنيين لتنسيق الجهود، وإجراء الترتيبات اللازمة، وتوفير وسائل النقل للاستفادة من أيّة فرصة قد توفر غداً للإخلاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوزارة تتابع أيضاً المعلومات الواردة عن تحرك مجموعة من الطلبة الأردنيين مع مجموعات من المواطنين الأوكرانيين ومن جنسيات أخرى باتجاه المناطق الغربية، وتقوم الوزارة بإجراء الاتصالات معهم، والتواصل أيضاً مع عددٍ منهم من خلال الرسائل النصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: إمكانية إخلاء طلبة " سومي " الأردنيين الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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