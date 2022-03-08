رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، تم توفير رابط نتائج الثالث المتوسط الخارجي، لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وذلك توفيرا للوقت والجهد في البحث عن النتيجة فور صدورها الرسمي من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد نوهت من خلال الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها بصدد الكشف عن نتائج الطلاب خلال الساعات القادمة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، إلى جانب عدد من المواقع التعليمية التابعة للوزارة ومعتمده من قبلها لتقوم لرفع النتائج مثل موقع نتائجنا.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

في ظل ظروف استثنائية قدم طلبة وطالبات دولة العراق امتحاناتهم، في مرحلة الصف الثالث المتوسط وكافة مراحل التعليم، فعلى الرغم من استمرار تواجد فيروس كورونا، نجحت الوزارة في إدارة العملية التعليمية بنجاح، مستخدمة الوسائل الحديثة في التعليم لزيادة قدرة الطالب على الاستيعاب، وهم الآن في انتظار لحظة الإعلان عن نتائج جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وقد أعلنت مصادر رسمية داخل الوزارة، عن قرب ظهور النتيجة خاصة بعد انتهاء كافة عمليات التصحيح، ونتابع معكم لحظة بلحظة حتى يتم إعلان النتائج حيث يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال عدة خطوات بسيطة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

فور القيام بالخطوات المحددة التالية بشكل صحيح، يستطيع الطالب أو ولي أمره التعرف على النتائج وهم بالبيت دون الحاجة إلى النزول، والتعرض للاحتكاك المباشر في ظل تواجد كورونا بالبلاد، والخطوات كالتالي:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية. الدخول إلى قسم نتائج الطلاب. الانتقال إلى نتائج الثالث المتوسط الخارجي للفصل الدراسي الأول. تدوين الاسم الكامل للطالب والرقم الذي قدم امتحانه به فى الايقونة المخصصة لها الضغط على عرض النتيجة لتظهر مباشرة أمامك

علماً على انت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج الطلاب تعلن اون لاين فى شتي المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية العراقية اون لاين برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي فى جميع المحافظات العراقية