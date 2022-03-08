عاجل:- أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 في جميع محطات البنزين والطاقة بنزين 91 وبنزين 95

عاجل:- أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، يسعى الكثيرين لمعرفة أسعار البنزين فى السعودية، حيث تتغير أسعار البنزين كل يوم 10 في الشهر وتتغير أسعار البنزين في صباح اليوم التالى، ولم يتبق سوى أيام قليلة على اليوم العاشر بالشهر الحالي، ويبحث الكثير حاليا على الأسعار بسبب الظروف التي تشهدها البلاد خاصة الحرب بين روسيا واوكرانيا، كما أدى إلى زيادة سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، كما شهدت معظم المنتجات في الأيام الأخيرة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار علي مستوى العالم، وسوف نستعرض لكم من خلال الاسطر التالية أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في المملكة السعودية العربية.

عاجل:- أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

تتولى شركة أرامكو الإعلان عن الأسعار بالمملكة العربية السعودية التى تقوم بتحديث شهري للأسعار ولهذا من المنتظر تقرير شركة أرامكو يوم العاشر من الشهر الحالي عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته، وقد شهدت الأشهر الماضية استقرارا في أسعار البنزين ولكن من المنتظر ارتفاع أسعار البنزين بمشتقاته الشهر الحالي، بسبب ما تشهده البلاد من أحداث حول العالم.

أسعار البنزين لشهر مارس 2022

قدمت شركة أرامكو أسعار البنزين ومشتقاته لشهر فبراير 2022 ويتم العمل بها إلى الآن في جميع محطات الوقود و سنعرض لكم أسعار البنزين الآن بمشتقاته في السطور التالية؛

بلغ سعر لتر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي في جميع المحطات

كما وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر لتر الكيروسين إلى 0.70 ريال سعودي.

ووصل سعر لتر من غاز بترول الميسال إلى 0.75 ريال سعودي.

كما بلغ سعر لتر من الديزل إلى 0.63 ريال سعودي.

ومن المنتظر أن تقوم شركة أرامكو بتنزيل تحديث لأسعار البنزين يوم الخميس المقبل الموافق 10 من مارس 2022 ويتم تنفيذ هذه الأسعار في المملكة بشكل عام على جميع أنواع البنزين بمشتقاته، حيث يسعي عد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية على التعرف على مستجدات واسعار مواد البترول والطاقة التي سيتم الاعلان عن اجدد اسعارها بعد ساعات قليلة من الان على نحو نستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز