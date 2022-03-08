Active رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 ، من خلال الاسم الكامل للطالب والرقم الامتحاني يتم التعرف على نتائج القبول الموازي بالعراق، بعد أن قدم طلبة طالبات المحافظات العراقية امتحاناتهم خلال الفترة الأخيرة، ويرغبون الأن في التعرف على معدل درجاتهم بهدف الاستقرار على الجامعة المراد الالتحاق بها بناءا على هذا المعدل، حيث تضع كل كلية معدل قبول خاص بها، على أساسه يتم قبول الطلاب من عدمه، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال مقالنا، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، بانتهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصحيح الطلاب، وأتاحت التعرف على نتائجهم من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، لتيسير الأمر على أولياء الأمور والطلاب، حيث يتم الحصول على درجاتهم من خلال عدة خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

على الطالب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. من الواجهة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة نتائج الطلاب. اختيار نتائج القبول الموازي 2022 الفصل الدراسي الأول. إدخال الرقم الامتحاني للطالب واسمه بالكامل. اختيار المحافظة الخاصة بالطالب. الضغط على كلمة بحث. تظهر فورا درجات الطلاب في شكل ملف بي دي أف. عليك تحميلها والبحث عن درجات الطالب.

معدلات القبول الموازي بالجامعات

تم تحديد معدلات القبول الموازي الخاصة بكافة الجامعات والكليات العراقية، وتم الكشف عنها رسميا من خلال موقع الوزارة وهي كالتالي:

معدل قبول كلية طب بغداد بلغ 99 %

معدل القبول لكلية طب الكندي بلغ 98.8 %

معدل كلية طب المستنصرية بلغ 98.50 %

معدل قبول كلية طب النهرين بلغ 98.67 %

معدل كلية طب البصرة بلغ 99.5 %

معدل كلية طب الزهراء بلغ 97.93%

معدل كلية طب الموصل 98.33 %

معدل كلية طب الكوفة بلغ 98.33 %

معدل كلية طب تكريت بلغ 98.17 %

شروط القبول الموازي بالعراق