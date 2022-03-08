نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منحة 100 ألف دينار العراق منحة غلاء المعيشة تعرف على الفئات المستهدفة وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين المواطنين المتضررين من غلاء المعيشة عن شروط منحة 100 ألف دينار العراق، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، بعد أن أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، عن الموافقة النهائية على صرف 100 ألف دينار عراقي بصورة شهرية، لبعض الفئات التي سنقدمها لكم عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، حتى يعلم المواطن في العراق من هم المستهدفون من هذه المنحة ورابط التسجيل في منحة 100 ألف دينار، التي أقرتها الحكومة العراقية اليوم في أجتماعها الأسبوعي، وهو الخبر الذي ألأسعد الملايين من الشعب العراقي.

لم تحدد وزارة العمل العراقية حتى الآن شروط منحة 100 ألف دينار العراق، التي قررها مجلس الوزراء وجاء في بيان الحكومة أنها ستوافي المواطنين بتفاصيل المنحة في وقت لاحق، وهو ما سنعلنه لكم فور دور بيان من مجلس الوزراء حتى يطمئن كل المواطنين، الذين يعانون من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية خاصة السلع الاستهلاكية الخاصة بالأكل والسلع الغذائية.

كانت وزارة المالية قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون إلي مجلس النواب العراقي، من أجل إقرار منحة خاصة بغلاء المعيشة للفئات المهمشة، والأكثر تضرراً من أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، وأيضاً الوزارة كانت قد طلبت من مجلس النواب إقرار منحة للشباب حتى يستطيع العيش بكرامة وتلبية متطلبات الحياة الأساسية له.

شروط منحة 100 ألف دينار العراق 2022

حددت الحكومة العراقية الفئات المستهدفة والتي ينطبق عليها الحصول للمنحة، وهم أربع فئات كما جاء في البيان وهم.

المتقاعدين.

الموظفين.

الرعاية الاجتماعية.

معدومي الدخل.

رابط التسجيل في منحة 100 ألف دينار عراقي

الدخول على الموقع الإلكتروني molsa.gov.iq .

. أو الدخول عبر موقع هيئة الحماية الاجتماعية مباشراً spa.gov.iq .

. تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم للحصول على المنحة.

الضغط على تسجيل بعد مراجعة البيانات.

موعد صرف منحة غلاء المعيشة

لم تحدد الحكومة العراقية موعد الصرف حتى الآن ومن المنتظر إعلان كافة التفاصيل في القريب العاجل، بعد أن تضع الحكومة العراقية كافة تفاصيل المنحة في أطارها القانوني، ويتم تخصيص المبالغ المالية التي سيتم صرفها للمستحقين ونحن نتابع معكم من خلال موقع ثقفني، كافة التفاصيل وسنوافيكم بكل جديد عن المنحة فور إعلان الحكومة العراقية تفاصيل جديدة عنها فتابعونا