عاجل- أول تصريح روسى بشأن فشل إجلاء المدنيين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدينسكى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء- إن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر.

وأوضح ميدينسكى، أن عمليات إجلاء المدنيين فشلت بسبب الجيش الأوكرانى الذى يبدو أن السلطات فى كييف فقدت السيطرة عليه، وبات يستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأكد أنه على الرغم من ذلك، ستواصل روسيا إبقاء الممرات مفتوحة لعدة ساعات فى اليوم والالتزام بوقف إطلاق النار، الذى لا تطبقه أوكرانيا، من أجل السماح للمدنيين بالخروج.

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا أمس أن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التى عقدت فى بيلاروسيا، لم تحقق النتائج المرجوة.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات، وأشارا إلى التطورات الإيجابية بفتح ممرات إنسانية.