الرئيس اللبنانى يؤكد أهمية انفتاح بلاده على العراق والدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى، ميشال عون، أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية ودول العالم أجمع للنهوض بقطاعاته كافة، وبالتحديد فى المجال الصناعى، موضحًا أن لبنان أثبت أنه قادر على المنافسة فى المجال الصناعى باعتباره أحد العناصر الأساسية القادرة على المساهمة فى عملية إعادة النهوض التى يتطلع إليها لبنان ويعمل من اجل تحقيقها بعزم وثبات.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، اليوم الثلاثاء فى قصر بعبدا، بوزير الصناعة والمعادن العراقى منهل عزيز الخباز، فى حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والسفير العراقى فى لبنان حيدر البراك، وسفير لبنان فى العراق على الحبحاب.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، والخطوات المتخذة من اجل تفعيلها فى المجالات كافة، إضافة إلى الخطوات المتخذة لزيادة التبادل والخبرات الصناعية.

وأشاد عون بالعلاقات التى تربط لبنان بالعراق، موجهًا الشكر للرئيس العراقى برهم صالح والمسؤولين العراقيين لوقوفهم الداعم للبنان فى شتى المجالات، ورغبتهم الصادقة فى التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وعقب اللقاء، قال الوزير العراقى إن الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين فى المجال الصناعى والاقتصادى، وما آلت إليه مذكرة التعاون والتكامل الاقتصادى.

من جانبه، أكد وزير الصناعة اللبنانى أن اللقاء تطرق إلى الأمور المشتركة وكيفية تفعيلها فى إطار لجان مشتركة تتولى المتابعة والتنسيق، مع إعطاء الدور للقطاع الخاص وإزالة المعوقات الجمركية والتبادلية والحدودية من أمامه.