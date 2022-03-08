العراق: مقتل إرهابيين اثنين من داعش فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن طيران الجيش من قتل إرهابيين اثنين من عناصر تنظيم داعش فى منطقة غرب سامراء.
وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخبارى المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية.
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