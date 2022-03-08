عاجل- أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت تقارير أمريكية كشفت أن الولايات المتحدة ستعلن حظرًا على واردات النفط الروسية اليوم. ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية والتى انطلقت فى 24 فبراير الماضى، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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