وزراء الاتصالات الأوروبيون يبحثون بفرنسا سبل تأمين النظام الإيكولوجى الرقمى

جدة - نرمين السيد - يبحث وزراء الاتصالات الأوروبيون، على مدار يومين خلال اجتماع غير رسمى فى فرنسا، سبل تأمين النظام الإيكولوجى الرقمى على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتى باتت تشكل مصدر قلق لأوروبا، خاصة على الجبهة الرقمية.





وأشارت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه فى سياق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، سيقوم وزراء الاتصالات الأوروبيون، الذين يجتمعون فى باريس ثم فى نيفير اليوم وغدا، وفى إطار رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبى، بتقييم تحديات مكافحة المعلومات المضللة وحماية شبكات الاتصالات وارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية.

وقال وزير الدولة الفرنسى للتحول الرقمى والاتصالات الإلكترونية "إن الاتحاد الأوروبى يأخذ الآن على محمل الجد العديد من التهديدات الصادرة عن روسيا.. وبحسب الأمانة العامة للتحوّل الرقمى والاتصالات الإلكترونية الفرنسية، فإن قضايا (الحرب الهجينة) ستفتح باب النقاش بين الوزراء".

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية الروسية فى أوكرانيا اتسمت باستخدام وسائل "غير تقليدية"، ولاسيما المعلومات المضللة والدعاية والهجمات الإلكترونية، مضيفة أن ممثلين من الشبكات الاجتماعية الرئيسية، مثل جوجل وتوتير وميتا، وهى قنوات مميزة للحصول على المعلومات، سيحضرون اجتماع وزراء الاتصالات الأوروبيون.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلى الشبكات الاجتماعية سيقومون بتقييم العقوبات التى تم الإعلان عنها بالفعل على المستوى الأوروبى، مثل حظر وسائل إعلام روسية، كما سيتناول الاجتماع أمن شبكات الاتصالات، نظرا لحساسية هذه البنى التحتية كونها تسمح للشركات والمواطنين بالوصول إلى الإنترنت.

ونوهت إلى أن الوزراء الأوروبيين يريدون التأكد من أن الشبكات آمنة بما فيه الكفاية، خاصة إذا استمر التصعيد مع روسيا، مشددة على أن هذا الموضوع بات موضع قلق منذ أن تعرضت شركة التشغيل الأمريكية Viasat لهجوم إلكترونى كبير فى 24 فبراير الماضى.

ومن المتوقع أن يطلب الوزراء من هيئة المنظمين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية (Berec) ووكالة الاتحاد الأوروبى للأمن السيبرانى (ENISA)، تحديث خرائط البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم بهدف فهم درجة مرونة الشبكات بشكل أفضل وتحديد نقاط الضعف المحتملة.