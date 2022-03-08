الدفاع السعودية تبرم 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 7 مليارات ريال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، لتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال سعودى، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمى فى الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى.





وقال مساعد وزير الدفاع السعودى للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البيارى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - إن العقود التى أبرمتها الوزارة تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى. يذكر أن وزارة الدفاع السعودية تشارك فى معرض الدفاع العالمى 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدى ثلاثة أيام أحدث التقنيات فى مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثًا متخصصًا لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.

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