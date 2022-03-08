موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية www.ent.cnte.tn بطاقات الأعداد

موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte، أطلقته وزارة التربية التونسية، ويبحث أولياء التلاميذ عن معطيات الدخول للفضاء الرقمي للتلميذ. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الفضاء الرقمي المسمّى “مدرستي” قد قام بوضع تطبيق جديد من شأنه أن يسهّل الأمور على أولياء التلاميذ ليبقوا على اطلاع دائم بكلّ ما يتعلق بالمسار الدراسي لأبنائهم، فهو يمكنهم من التعرف على المعدلات وجداول الأوقات والواجبات المنزلية المقدّمة، وقد تمّ استحداثه في إطار مشروع التربية الرقمية الذي أطلقته الوزارة المعنية، وهذا بعد أن تمّ تزويد معظم المدارس التونسية بمعدّات رقمية، وتعتبر من التجارب المميزة التي تمّ وضعها من أجل تجديد الوسائل البيداغوجية بالتعليم التونسي، وكذلك من أجل تنويع استخدام الوسائط الرقمية في إطار الإصلاح التربوي، وسنتحدث عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الفضاء الرقمي من خلال مقالنا على موقع ثقفني، تابعوا معنا.

موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte

لقد أطلقت وزارة التربية بتونس موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte، وقد وفّرت الوزارة منصة مدرستي من أجل خلق التفاعل بين الولي والتلميذ والجهات التربوية، وقد تم وضعها في السنة الماضية، ومن خلالها يمكن لكل الأولياء أن يتعرفوا على نقاط أبنائهم ومعدلاتهم في مختلف الفصول الدراسية، وسنذكر لكم فيما يلي طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية:

بداية يجب أن يقوم وليّ التلميذ بالولوج إلى الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية من خلال الإنترنت.

من خلال منصة استشارة، يستطيع وليّ التلميذ أن يحصل على ورقة أرقام الثلاثة الأولى للسنة الدراسية الحالية 2022.

يستطيع مشاهدة المعدل من خلالها، وأيضا الترتيب العام للتلميذ، كما سيتمكن من التعرف على متوسط الأرقام.

إلى جانب ذلك يستطيع ولي التلميذ أن يصل إلى المعلم ومساحة الطالب من خلال الموقع الإلكتروني.

علاوة على ذلك، فإنّ هذا الفضاء الرقمي يهدف إلى تقريب وليّ التلميذ من المدرسة، فهو يمكنهم من البقاء عن قرب للتعرف على المستجدات المعلقة بدراسة أبنائهم، أما مدرستي فهو مشروع المدرسة الرقمية والذي يعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من أجل تطويرها، وهذا المشروع يخلق تفاعل عام لكل من وليّ التلميذ والتلميذ والمدير والمعلم والمربي أيضا.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية. ومن الجدير بالذكر بأنّ منصة مدرستي الإلكترونية تضمن وصول الأولياء إلى كل المعلومات الخاصة بدراسة أبنائهم والتعرف على نقاطهم ومستواهم.