التمويل العقاري بيتي 8 مليون .. مزايا قرض بيتي العقاري 2022

التمويل العقاري بيتي ، يقدم بنك الجزيرة التمويل العقاري ، وهو منتج منزلي للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعملاء الحصول على تمويل عقاري لأنواع مختلفة من الإسكان ، سواء كانت دوبلكس أو فيلا أو قطعة أرض أو شقة ، يوفر البنك من خلال تمويل My Home Property نقدًا كافيًا ، بشرط دفع 10٪ من إجمالي قيمة العقار أولاً. ومن ناحية أخرى ، توفر البنوك حاسبات تمويل عقاري لمساعدتك على تحديد ما إذا كان من المناسب لك الاستئجار أو الشراء بناءً على مبلغ الإيجار الشهري وعدد السنوات ونسبة المرابحة.

التمويل العقاري بيتي

أما بالنسبة لتكلفة القرض الشهري ، فيمكن حسابها بواسطة حاسبة تقدير التمويل العقاري من بنك الجزيرة لتحديد ما إذا كان من المنطقي شراء أو استئجار منزل بناءً على الإيجار الحالي. خطوات احتساب تكلفة القرض الشهرية:

أولاً ، عليك تسجيل الدخول إلى حاسبة الرهن العقاري ، ثم الانتقال إلى أسفل وكتابة دخلك الشهري كما هو تحقق من الدفعة الأولى وحدد النسبة التي يمكنك دفعها انتقل إلى مدفوعات القروض الشهرية وبطاقات الائتمان وقم بتدوينها عندما تكون لديك تحديد نسبة المرابحة تحديد الفترة بالسنوات بالاعتماد عليها ، يتم احتساب ربح القرض بناءً على هذه البيانات.

مميزات التمويل العقاري من بنك الجزيرة

تمويل يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة العقار قرض عقاري بمبلغ 8 مليون ريال يمكن سداد القسط الأول بعد ستة أشهر من أجل الحصول على مبلغ أكبر من التمويل ، من الممكن أولاً أن يكون تضامن الأقارب مطلوبًا هامش ربح تنافسي إمكانية تمويل شراء منزل أو أرض تأمين تكافلي مجاني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تأمين العقار نفسه في حالة نشوب حريق أو كارثة طبيعية طوال فترة التمويل مرونة أكبر في تحويل التمويل العقاري من طرف آخر معدل النسبة السنوي 4.39٪ شاملاً رسوم الإدارة والتقييم وتقييم الممتلكات رسوم الإدارة والتثمين والتثمين العقاري 1٪ من القيمة الإجمالية أو 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة.

معايير تمويل مصرف الجزيرة العقاري