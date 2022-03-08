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عمر شويل - جدة التمويل العقاري بيتي 8 مليون .. مزايا قرض بيتي العقاري 2022 - ثقفني
التمويل العقاري بيتي ، يقدم بنك الجزيرة التمويل العقاري ، وهو منتج منزلي للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعملاء الحصول على تمويل عقاري لأنواع مختلفة من الإسكان ، سواء كانت دوبلكس أو فيلا أو قطعة أرض أو شقة ، يوفر البنك من خلال تمويل My Home Property نقدًا كافيًا ، بشرط دفع 10٪ من إجمالي قيمة العقار أولاً. ومن ناحية أخرى ، توفر البنوك حاسبات تمويل عقاري لمساعدتك على تحديد ما إذا كان من المناسب لك الاستئجار أو الشراء بناءً على مبلغ الإيجار الشهري وعدد السنوات ونسبة المرابحة.
التمويل العقاري بيتي
- أما بالنسبة لتكلفة القرض الشهري ، فيمكن حسابها بواسطة حاسبة تقدير التمويل العقاري من بنك الجزيرة لتحديد ما إذا كان من المنطقي شراء أو استئجار منزل بناءً على الإيجار الحالي. خطوات احتساب تكلفة القرض الشهرية:
- أولاً ، عليك تسجيل الدخول إلى حاسبة الرهن العقاري ، ثم الانتقال إلى أسفل وكتابة دخلك الشهري كما هو
- تحقق من الدفعة الأولى وحدد النسبة التي يمكنك دفعها
- انتقل إلى مدفوعات القروض الشهرية وبطاقات الائتمان وقم بتدوينها عندما تكون لديك
- تحديد نسبة المرابحة
- تحديد الفترة بالسنوات
- بالاعتماد عليها ، يتم احتساب ربح القرض بناءً على هذه البيانات.
مميزات التمويل العقاري من بنك الجزيرة
- تمويل يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة العقار
- قرض عقاري بمبلغ 8 مليون ريال
- يمكن سداد القسط الأول بعد ستة أشهر
- من أجل الحصول على مبلغ أكبر من التمويل ، من الممكن أولاً أن يكون تضامن الأقارب مطلوبًا
- هامش ربح تنافسي
- إمكانية تمويل شراء منزل أو أرض
- تأمين تكافلي مجاني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- تأمين العقار نفسه في حالة نشوب حريق أو كارثة طبيعية طوال فترة التمويل
- مرونة أكبر في تحويل التمويل العقاري من طرف آخر
- معدل النسبة السنوي 4.39٪ شاملاً رسوم الإدارة والتقييم وتقييم الممتلكات
- رسوم الإدارة والتثمين والتثمين العقاري 1٪ من القيمة الإجمالية أو 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة.
معايير تمويل مصرف الجزيرة العقاري
- يجب أن يكون مقدمو الطلبات مواطنين سعوديين أو من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في الوصول إلى برنامج قرض الرهن العقاري “بيتي”.
- لديك تاريخ ائتماني جيد
- حد راتب لا يقل عن 6000 ريال سعودي
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا
- يجب ألا يقل متوسط الدخل الشهري للستة أشهر الماضية عن 20،000 ريال سعودي لأصحاب الأعمال الحرة
- يجب أن تكون الوظائف الحالية ستة أشهر على الأقل للعاملين في القطاع الخاص ، وثلاثة أشهر للعاملين في القطاع شبه الحكومي ، ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات العاملين في القطاع الحكومي
- يجب أن يكون الأفراد العاملين لحسابهم الخاص قد أمضوا في وظيفتهم الحالية لمدة عامين على الأقل.