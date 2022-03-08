نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة 100 ألف دينار العراق منحة غلاء المعيشة لأربع فئات رابط تسجيل البيانات spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة 100 ألف دينار العراق، من أهم كلمات البحث الآن بعد إقرار مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022، منحة غلاء المعيشة لعدد من فئات المجتمع العراقي لرفع عبء الغلاء وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن العراقي، ضمن حزمة من القرارات التي تخص المواطنين الذين يعانون من حركة الأسعار والوضع الاقتصادي المتذبذب خلال الفترة الأخيرة، مع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته والذي أثر تأثيراً سلبياً على النشاط التجاري والاقتصادي عالمياً ومحلياً، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بمتابعة أهم الأخبار التي تمس المواطن بمختلف الدول، ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية بالتفاصيل.