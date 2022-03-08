نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاااجل” تقديم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022 وطريقة التقديم عبر safeer2.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022، أعلن ولي العقد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه بإطلاق استراتيجية الابتعاث، وبدأ المواطنين السعوديين بالبحث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022 وكل التفاصيل المتعلقة به وكيفية التقديم عليه، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المواطنين المتعلمين السعوديين بالمملكة العربية السعودية بمختلف المجالات، حيث ابتعاثهم من أجل إكمال العملية التعليمية في مجالهم في حوالي أفضل 200 مؤسسة تعليمية بمختلف أنحاء العالم، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذه البعثة وكيفية التقديم عليها.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022

قام سمو ولي العهد حماه الله وحفظه بإطلاق استراتيجية الابتعاث، وذلك بمسارات ابتعاث تسهم في تعزيز القدرات والنمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، وبدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن تفاصيل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022، ويهدف البرنامج إلى التالي:

زيادة الكفاءة لدى المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

تعزيز قدرات المواطنين السعوديين في مجالي البحث والابتكار.

إعطاء فرص للنوابغ والمتميزين بالمملكة العربية السعودية كي يلتحقوا بأفضل المؤسسات في العالم أجمع.

مع العلم أنه سيتم بعث 70 ألف طالب وطالبة سعوديين بأفضل مؤسسات للتعليم والتدريب بالعالم أجمع، وسوف يتم الابتعاث من خلال أربع برامج، وتأتي هذه البرامج كالتالي:

إمداد.

البحث والتطوير.

واعد.

الرواد.

التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين عبر سفير

وضحنا لكم تفاصيل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022 ، وسوف يتم التقديم على هذا البرنامج من خلال منصة سفير، وتأتي خطوات التقديم على البرنامج على النحو التالي:

ينبغي في البداية الدخول على موقع منصة سفير الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. يختار المواطن بعدها ابتعاث برنامج خادم الحرميين الشريفين لعام 2022.

قم بعدها بقراءة دليل المستخدم للطلبة والطالبات، وذلك من أجل التعرف على تفاصيل أكثر حول البرنامج.

سجل دخول باستخدام حسابك الشخصي من خلال نظام سفير أو من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وبعدها ستقوم بالتقديم على البرنامج.

مع العلم أنه متاح أمام الطلاب خريجي الجامعات السعودية والمرحلة الثانوية التقديم في هذا البرنامج.

في ظل التساؤلات المستمرة الآن في جميع محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حول برنامج خادم الحرمين الشريفين الجديد الذي تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، فقدمنا في السطور الماضية من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج وخطوات التقديم فيه وكذلك جميع الطلبة اللذين يمكنهم التسجيل في البرنامج.