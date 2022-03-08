رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحانى PDF ، يتطلع العديد من الطلاب فى البحث عن نتائج القبول الموازى بعد الانتهاء من اداء امتحاناتهم فى الفترة الماضية وانتابت حالة من القلق لدى بعض الطلاب نظرا لتأخر ظهور نتائجهم ولكن أعلنت وزارة التربية العراقية ان النتائج سوف تظهر بشكل رسمى عبر موقع الوزارة اونلاين وانها متاحة الان لكل الطلاب مرحلة القبول الموازى وتعد مرحلة القبول الموازى من اهم المراحل التعليمية فى العراق حيث يلتحق الطلاب الناجحين بها الي الجامعات وهذا يدل على اهمية تلك المرحلة ومن هنا عبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر طرق الحصول على نتائج القبول الموازى للعام الحالى ..

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازى

كما ذكرنا لكم ان نتائج القبول الموازى قد ظهرت بشكل رسمى عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويبحث العديد من الطلاب عن طرق الحصول عليها وسوف ننشر لكم طرق الحصول علي نتائج القبول الموازى من موقع الوزارة .

طرق الاستعلام على نتائج القبول الموازى

طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى العراق

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

اعلان النتائج من على موقع وزارة التربية والتعليم

كشف وزير التعليم عن سر اعلان نتائج مرحلة القبول الموازى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث قال فى تصريح مقتضب ” ان النتائج قد تم اعلانها بشكل رسمى منذ ساعات قليلة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لتقليل التزاحم بين الطلاب فى الحصول على نتائجهم وتقليل فرص الاصابة بفيرس كورونا المستجد بشكل كبير وذلك للمحافظة على صحة كل الطلاب وذكر ايضا انه من المقرر اعلان نتائج كل المراحل الدراسية فى العراق عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حتى يتثنى لكل الطلاب معرفة درجاتهم دون تزاحم او اختلاط او اصابات ” .