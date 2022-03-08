نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة 100 ألف دينار عراقي // الحكومة العراقية تحدد 4 فئات مستحقة لمنحة غلاء المعيشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة 100 ألف دينار عراقي، أصبحت محل بحث مكثف اليوم بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عقب اجتماعها الأسبوعي، إقرارها منحة غلاء لبعض الفئات المتضررة من أرتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي رفعت أسعار أغلب المواد الغذائية الأساسية، وقالت الحكومة أن منحة غلاء المعيشة تستهدف التخفيف عن الفئات الأقل دخلاً والهشة في المجتمع العراقي، من خلال زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لهم، لإعانتهم على التغلب على الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

وكان وزير المالية في الحكومة العراقية / علي عبد الأمير علاوي، قد أعلن أنه تقدم بمشروع قانون إلي مجلس النواب يتضمن تقديم مشروع حكومي لدعم الفقراء، لمجابهة الأثار الناتجة عن الأزمة العالمية الحالية، وتضمن الاقتراح تقديم منح للشباب على غرار ما فعلته الحكومة الجزائرية من تقديم منحة الشباب الجزائري المتعطل عن العمل، وهو ما وافق عليه اليوم مجلس الوزراء لتقديم دعم مادي مباشر بقيمة 100 ألف دينار لبعض الفئات التي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، وأهم شروط الحصول على المنحة المقدمة من الحكومة فتابعونا.

الفئات المستهدفة في منحة أل 100 ألف دينار

كما جاء عبر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العراقية “واع”، فأن الحكومة حددت أربع فئات سيتم تقديم الدعم لهم وهم.

معدومي الدخل من الشعب العراقي. المشمولين بالرعاية الاجتماعية. الموظفين. المتقاعدين.

رابط التسجيل في منحة 100 ألف دينار

الدخول على الرابط الإلكتروني molsa.gov.iq .

. أو الدخول على رابط موقع هيئة الحماية الاجتماعية spa.gov.iq

تسجيل بيانات طالب المنحة بصورة دقيقة وصحيحة ومراجعة البيانات المسجلة.

الضغط على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

موعد صرف منحة 100 ألف دينار عراقي

أعلن مجلس الوزراء أنه بصدد إعداد تفاصيل كاملة عن المنحة، وسوف يعلن كافة التفاصيل المتعلقة بها في وقت لاحق، ومنها كيفية التقديم للحصول على المنحة وموعد صرف المنحة، وهل سيكون التسجيل إلكتروني أم عن طريق الوزارات المعنية، وما هي المستندات المطلوبة من المواطنين الذين سينطبق عليهم شروط التسجيل، كل هذه التفاصيل سوف يصدر بها بيان رسمي عن مجلس الوزراء في القريب العاجل.

الحكومة العراقية ودعم الفئات المهمشة

تحرص دائماً الحكومة العراقية على تقديم الدعم للفئات المهمشة حتى تقاوم الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ألتي أشعلت ألعديد من الأسعار خاصة أسعار القمح، كون الدولتين من الدول الرئيسية المصدرة لمحصول القمح في العالم، ومنحة غلاء المعيشة التي أقرتها اليوم هي إحدى وسائل وطرق الدعم.