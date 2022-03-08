الأردن: 90% من رعايا المملكة غادروا الأراضى الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال كامل العواملة، رئيس الجالية الأردنية فى أوكرانيا، إن "90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضى أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، باستنثاء الأشخاص غير الراغبين فى المغادرة".
وفى تصريحاته، أشار العواملة إلى أنه "تم البدء بإجلاء الأردنيين من مدينة سومى، باستثناء من لا يرغب فى المغادرة، ما يعنى أن جميع الأردنيين فى جميع المناطق الأوكرانية التى تشهد معارك شديدة غادروها".
ووفقًا لوكالة "عمون" الأردنية، كان عدد الأردنيين فى أوكرانيا 2606 أشخاص قبل بدء العملية العسكرية الروسية، من بينهم 700 طالب.
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