عاجل- أمين الناتو يتحدث عن أكبر أزمة فى أوروبا منذ الحرب العالمية

جدة - نرمين السيد - اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الشعب والقوات الأوكرانية ألهموا العالم بصمودهم، محذرًا من أن ما يشهدونه حاليًا هو أكبر أزمة لاجئين فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال ينس ستولتنبرج، إن الناتو لديه مسؤولية لمنع خروج الصراع عن حدود أوكرانيا والامتداد لأنحاء أوروبا، مضيفًا: "نحتاج إلى ممرات إنسانية حقيقية تحترمها أطرافها ولا تتعرض للقصف الروسى". وكان رئيس وفد التفاوض الروسى، فلاديمير ميدينسكى، اتهم الجيش الأوكرانى بمنع خروج المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية، لافتًا إلى أن روسيا جهزت 400 حافلة لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية.

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