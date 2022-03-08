عاجل- الناتو يتحدث عن امتداد الصراع خارج أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع الرئيس اللاتفى، أغيلس ليفيتس: "الناتو يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار تصاعد النزاع وعدم امتداده إلى خارج أوكرانيا".
وأضاف: "من أجل ضمان استحالة أى أخطاء فى حسابات موسكو، قام الناتو بتعزيز ملموس لوجوده فى شرق الحلف، ولدينا 130 طائرة فى حالة تأهب مرتفعة وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انتشار آلاف القوات الإضافية فى المنطقة".
وتابع بأن دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها وستزيد الدعم العسكرى والمالى لها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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