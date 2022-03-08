الرئيس الصيني يدعم جهود فرنسا وألمانيا لوقف حرب أوكرانيا

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، على دعمه لجهود فرنسا وألمانيا لوقف الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

ووصف الرئيس الصيني الأزمة بأنها "مقلقة للغاية"، في قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وتأتي تصريحات شي، بعد أكثر من أسبوع على شن روسيا حربا على أوكرانيا، مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب تجاوز مليوني شخص.

ورفضت بكين إدانة الهجوم الروسي لأوكرانيا وقال شي إنه يريد "أن يحافظ الجانبان على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج.. ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق"، بحسب ما أوردته محطة "سي سي تي في" الوطنية.

وأضاف شي أن "الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية" والصين "حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية".

وأعلنت الصين أيضا أنها سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

والاثنين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.