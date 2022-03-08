نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي PDF عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي، ينتظر العديد من الطلاب وأولياؤهم في العراق نتائج الثالث متوسط PDF. والتي سيعلن عنها عبر موقع نتائجنا. هذا وكان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات منذ أيام وهم يترقبون الآن نتائجهم بفارغ الصبر، وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن اقتراب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط التمهيدي الخارجي 2022. وسيكون ذلك بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب في كل المحافظات العراقية التالية: بغداد، الكرخ، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، المثنى. النجف، نينوى، القادسية، صلاح الدين، بابل، السليمانية، دهوك، أربيل، كربلاء، كركوك، ميسان، ذي قار، البصرة. كما ستتاح النتائج عبر موقع ناجح كذلك فور اعتمادها من طرف الوزارة. وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع بشكل مفصل من خلال مقالنا على موقع ثقفني، تابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي

ينتظر آلاف الطلاب العراقيين وأولياؤهم نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي PDF، والتي من المقرر أن تعلن عنها وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقع نتائجنا وناجح أيضا. وقد كثر البحث عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالدور الأول. وسيتم اعتمادها رسميا بعد أن تنتهي اللجان من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات. ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال ما يلي:

أولا: الدخول إلى موقع نتائجنا من خلال الإنترنت أو موقع وزارة التربية العراقية. ثانيا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي. ثالثا: يجب على الطالب أو وليّ أمره أن يقوم بإدراج الاسم الرباعي للطالب وكذلك رقم الجلوس في الامتحان في الخانات المخصصة لها. رابعا: ينقر المستخدم على زر استعلام لتظهر أمامه نتائج الثالث متوسط 2022 مرفقة مع الدرجات التي تحصل عليها.

من الجدير بالذكر أنّ الطلاب قد عادوا للدراسة الحضورية في هذا الموسم. وأصبح التعليم الحضوري يقتصر على أربعة أيام في الأسبوع. بينما تتم الدراسة عن بعد في بقية الأيام بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية “كلاس روم” أون لاين. وكانت الوزارة قد أكدت بأنّ نتائج الطلاب قد تحسنت كثيرا مقارنة بالمرات السابقة.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي الخارجي 2022

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن نتائج الامتحان الخارجي لطلبة مدارس التعليم المهني للعام الدراسي الحالي. كما أصدرت الوزارة بيان خاص بأنّ ننقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يكون بعد تقديم إثبات نقل محل سكن الطالب مع أفراد عائلته. بغضّ النظر عن واقع حالة الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال. ثم يتم نقلهم داخل المديرية في حال نجاح الطالب.

علاوة على ذلك، يتم منع نقل الطلاب من المدارس المسائية إلى الصباحية، إلى جانب هذا يتم منع نقل الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية. كما صرحت الوزارة بأنه سيتم توقيف استلام طلبات النقل بعد تاريخ 31 آذار من سنة 2022. مع العلم بأنّه سيتم تزويد مراكز فحص الدراسة الإعدادية والمتوسطة بكل موافقات النقل الضرورية من أجل تعديل البيانات الخاصة بالطلاب.

هذا وقد بدأت لجان التصحيح في عملها، وستكون النتائج متاحة في كل المحافظات العراقية فور الانتهاء من عمليات التصحيح لتعتمد على الموقع. وستمكن كل الطلاب وأولياؤهم من التعرف على نتائج الثالث متوسط دون الذهاب إلى المدارس. وهذا من شأنه أن يقيهم من خطر الإصابة بالوباء بعد أن جرت الامتحانات في نفس الظروف. وتم التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة الجميع.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي. وهو من أهم المواضيع التي يبحث عنها الطلاب في العراق وكذلك أولياؤهم. ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2022. وسيكون ذلك في كل المحافظات العراقية من خلال موقعها الرسمي، وأيضا موقع نتائجنا وموقع ناجح الإلكتروني.