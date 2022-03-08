عاجل- أوكرانيا توجه رسالة لروسيا بشأن الممرات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - صرحت بذلك إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى فى إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقالت فيريشوك "أرسلنا أيضا إلى الجانب الروسى والصليب الأحمر الطرق المطورة للممرات الإنسانية: "فولنوفاكيا، زابوريزهيا، ماريوبول، زابوريزهيا، ومنطقة كييف فى اتجاه غرب أوكرانيا، وكذلك منطقة خاركيف فى الاتجاه من غرب البلاد".

وأضافت "نحث روسيا على الاتفاق على هذه الطرق على الفور وإبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الأمر وضمان وقف دائم لإطلاق النار على هذه الطرق".