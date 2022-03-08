وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط تباحث مع فلويدحول مجمل التطورات المتعلقة بعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد مرور 25 سنة على تاريخ فتح المعاهدة للتوقيع.
وأكد أبو الغيط فى هذا الصدد على أهمية المعاهدة فى منع التحسين النوعى للأسلحة النووية بما يساهم فى جهود إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد على أن جهود الدول العربية تنصب على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى سيتحقق حتما إذا تم التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى وفق مقررات الشرعية الدولية، وتخلت إسرائيل عن أسلحتها النووية وأخضعت منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة.
كما أوضح أبو الغيط أن استجابة إسرائيل للدعوات المطالبة بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من شأنه المساهمة فى تعزيز منظومة عدم الانتشار وإضفاء المزيد من المصداقية على الصكوك الدولية فى هذا الشأن والتى لم تنضم إسرائيل إلى أى منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط: الجهود العربية تنصب على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.