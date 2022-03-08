أبو الغيط: الجهود العربية تنصب على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، روبرت فلويد السكرتير التنفيذى للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط تباحث مع فلويدحول مجمل التطورات المتعلقة بعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد مرور 25 سنة على تاريخ فتح المعاهدة للتوقيع.

وأكد أبو الغيط فى هذا الصدد على أهمية المعاهدة فى منع التحسين النوعى للأسلحة النووية بما يساهم فى جهود إخلاء العالم من الأسلحة النووية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد على أن جهود الدول العربية تنصب على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى سيتحقق حتما إذا تم التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى وفق مقررات الشرعية الدولية، وتخلت إسرائيل عن أسلحتها النووية وأخضعت منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة.

كما أوضح أبو الغيط أن استجابة إسرائيل للدعوات المطالبة بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من شأنه المساهمة فى تعزيز منظومة عدم الانتشار وإضفاء المزيد من المصداقية على الصكوك الدولية فى هذا الشأن والتى لم تنضم إسرائيل إلى أى منها.