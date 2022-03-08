عاجل.. بلينكن: الإدارة الأمريكية طلبت 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، إن واشنطن تأمل فى حل الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنهم مستعدون للأسوأ. وكان مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشيف، أكد أن تصرفات الولايات المتحدة تسببت فى وصول العلاقات مع روسيا إلى نقطة اللاعودة، قائلاً إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حساب مصالح موسكو ومناطق نفوذها.

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