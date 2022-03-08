عاجل- روسيا تعلن آخر مكاسبها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، عن تعطيل مطار "أوزيرنو" التابع لسلاح الجو الأوكرانى قرب مدينة "جيتونير" بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، خلال الليلة الماضية.





وأشار كوناشينكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن "المقاتلات الروسية أسقطت طائرتين من طراز "ميج-29" وواحدة من طراز "سو -27" التابعة لسلاح الجو الأوكرانى. كما تم تدمير فرقتين أوكرانيتين من منظومة الدفاع الجوى "إس -300"، وثلاث منظومات إطلاق نار ذاتية الدفع و4 مراكز قيادة ومحطتى رادار و9 مستودعات للذخيرة.

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