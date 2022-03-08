السيسي يصل الرياض.. ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

وصل الرياض، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ورحب محمد بن سلمان الرئيس المصري في السعودية. كما كان في استقبال السيسي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير مصر لدى السعودية أحمد فاروق.
وفور نزول رئيس مصر من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبا بوصول السيسي إلى المملكة.
وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد السعودي، رئيس مصر، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.
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