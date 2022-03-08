نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف الآن نتائج الطلاب تطبيق توكلنا الصفين الأول والثاني أبتدائي وزارة التعليم النتائج عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب تطبيق توكلنا، أصبحت محل بحث كبير الآن من قبل أولياء أمور التلاميذ في الصفوف الأولى، بعد أن أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني أبتدائي، ودعت أولياء الأمور الدخول على تطبيق توكلنا، وتسجيل البيانات المطلوبة حتى يصلهم أشعار بنتائج أبنائهم فور اعتماد نتيجة أبنائهم، دون الحاجة إلي الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر نظام نور نتائج الطلاب، فقط سجل بياناتك وضع رقم جوالك وسوف تصلك النتيجة فوراً، عبر رسالة نصية على رقم جوالك النقال من خلال أتباع الخطوات البسيطة التالية.

أستعلام نتائج الطلاب تطبيق توكلنا

أولاً الدخول على تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الإلكتروني ta.sdaia.gov.sa .

. سجل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول.

أنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد نتائج الطلاب.

فعل خدمة الإشعارات “أبلغني عند تحديث النتائج الدراسية”.

خدمة أبلغني عند تحديث البيانات عبر توكلنا

خدمة أبلغني عند تحديث البيانات هي خدمة من ضمن الخدمات العديدة التي يتيحها تطبيق توكلنا، وهي خاصة بنتائج الطلاب فو انتهاء النتائج وتصحيحها من قبل الوزارة، ورفعها على المواقع الخاصة بالنتائج مثل نظام نور للنتائج، يتم إرسال أشعار بالنتيجة عبر رقم الجوال المسجل على التطبيق، بتفاصيل النتيجة سواء للطالب أو ولي أمرة، وهي خدمة إلكترونية توفر الوقت والجهد للاستعلام عن النتائج لحظة صدورها.

نتائج الطلاب الفصل الثاني 1443

كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن عقد الامتحانات حضورياً لجميع الصفوف، وبدأت من يوم الأحد الماضي ومستمرة حتى يوم الخميس للمرحلة المتوسطة والثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة منعاً لتفشي وباء كورونا بين الطلاب أثناء الاختبارات، وهو ما نجحت فيه الوزارة حتى الآن بالمتابعة الدقيقة، منذ دخول الطلاب لقاعات الامتحانات حتى المغادرة منها.

نتائج الصفين الأول والثاني أبتدائي عبر توكلنا

دائماً ما تظهر نتائج الصفوف الأولى مبكراً فور الانتهاء من الاختبارات الفصلية، واليوم يتم إعلان النتائج من خلال تطبيق توكلنا أو عبر نظام نور التعليمي الخاص بالنتائج، وكلها للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج دون عناء، من خلال المواقع الإلكترونية العديدة التي وفرتها الوزارة التي تخدم العملية التعليمية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي جعل من التعليم عن بعد وسيلة أمنه للحصول على الدروس، وأصبحت المنصات الإلكترونية هي الأساس في تلقي العلم مثل منصة مدرستي وغيرها من المنصات والمواقع والقنوات التعليمية مواقع هامة لاستكمال الدراسة وعدم ضياع السنوات الدراسة على الطلاب.