نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث التغيرات الجديدة في أيفون 14 المنتظر من Apple في المقال التالي
تغييرات في أيفون 14 المنتظر، يُنتظر هذا العام الإعلان عن هاتف آيفون 14 الجديد من شركة Apple الأمريكية على الرغم من أن أيفون 13 لم يتم عامه الأول في الأسواق إلى الآن، إلا أن مزايا هواتف IPhone 14 جعل الكثيرين قبل الإعلان عن السلسلة وخاصةً محبي فئة هواتف أيفون بالبحث عن المزايا الجديدة المتوقعة في هاتف أيفون 14 وخاصةً مع وجود بعض المواقع المتخصصة في نشر التسريبات عن الأجهزة التي لم تُطلق في الأسواق بعد الآن، ومن خلال تلك المواقع تم التعرف على عدد من مزايا أيفون 14 بالإضافة إلى التغيرات الجديدة في أيفون 14 المنتظرة التي تجعله أكثر تميزًا من باقي سلسلة أيفون.
تغييرات جديدة في أيفون 14 المنتظر من Apple
من خلال موقع MacRumors التقني تم التأكد من أن أيفون 14 سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي عام 2022 وذلك لجميع نسخ IPhone 14 الجديدة ووجد أن تلك النسخة ستكون أكبر حجمًا من حيث الشكل وكذلك أكبر سعةً من حيث القدرة على التخزين، ولكن من المتوقع أن تصل الذاكرة العشوائية للهاتف حتى سعة ثمانية جيجا بايت مثلما نجد الذاكرة العشوائية في جلاكسي S22 من شركة سامسونج.
والعام الماضي 2021 قام جيف بو بالتوقع أن هناك نسختين من IPhone 14 ستكون الذاكرة العشوائية لهما ثمانية جيجا بايت على الأقل أي أفضل من نسخة آيفون القديمة IPhone 13 حيث كانت الذاكرة العشوائية بها ستة جيجا بايت فقط ولم توفر نسخة ثمانية جيجا بايت منها.
مزايا IPhone 14 المنتظر
وهناك بعض المزايا المتوقع توافرها في أيفون 14 النسخة القادمة والمنتظرة من هواتف آبل منها:
- عودة استخدام بصمة الإصبع ودمجها في زر التشغيل بعدما اعتمدت آبل لفترة من الوقت بصمة الوجه التي شكلت عائقًا أمام الكثير من الأشخاص خاصةً عند ارتداء الكمامة خارج المنزل.
- من المتوقع أن تتخلى Apple عن نتوء الشاشة في نسخة أيفون 14 إذ أصبحت عادة وموضة قديمة وصارت تزعج بعض المستخدمين أيضًا، وتؤكد التسريبات أن ثقب الكاميرا سيكون مدمجًا بفتحة لها شكل الحبة ليسهل التحقق من الوجه.
- نظرًا لتأثير اتصال 5G المتوقع في هواتف آيفون 14 الجديدة وكذلك الرقائق السريعة فقد تكون آبل قد قامت بإضافة نظام حراري جديد ليزيد من برودة الهاتف التي تنخفض نتيجة لما سبق ذكره.
- من المحتمل أن تقوم آبل بإعادة تصميم جميع شبكات الميكروفون في أيفون 14 بالإضافة إلى تحديث مكبرات الصوت لتكون أكثر نقاوة.
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