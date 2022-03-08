أحدث التغيرات الجديدة في أيفون 14 المنتظر من Apple

تغييرات في أيفون 14 المنتظر، يُنتظر هذا العام الإعلان عن هاتف آيفون 14 الجديد من شركة Apple الأمريكية على الرغم من أن أيفون 13 لم يتم عامه الأول في الأسواق إلى الآن، إلا أن مزايا هواتف IPhone 14 جعل الكثيرين قبل الإعلان عن السلسلة وخاصةً محبي فئة هواتف أيفون بالبحث عن المزايا الجديدة المتوقعة في هاتف أيفون 14 وخاصةً مع وجود بعض المواقع المتخصصة في نشر التسريبات عن الأجهزة التي لم تُطلق في الأسواق بعد الآن، ومن خلال تلك المواقع تم التعرف على عدد من مزايا أيفون 14 بالإضافة إلى التغيرات الجديدة في أيفون 14 المنتظرة التي تجعله أكثر تميزًا من باقي سلسلة أيفون.

تغييرات جديدة في أيفون 14 المنتظر من Apple

من خلال موقع MacRumors التقني تم التأكد من أن أيفون 14 سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي عام 2022 وذلك لجميع نسخ IPhone 14 الجديدة ووجد أن تلك النسخة ستكون أكبر حجمًا من حيث الشكل وكذلك أكبر سعةً من حيث القدرة على التخزين، ولكن من المتوقع أن تصل الذاكرة العشوائية للهاتف حتى سعة ثمانية جيجا بايت مثلما نجد الذاكرة العشوائية في جلاكسي S22 من شركة سامسونج.

والعام الماضي 2021 قام جيف بو بالتوقع أن هناك نسختين من IPhone 14 ستكون الذاكرة العشوائية لهما ثمانية جيجا بايت على الأقل أي أفضل من نسخة آيفون القديمة IPhone 13 حيث كانت الذاكرة العشوائية بها ستة جيجا بايت فقط ولم توفر نسخة ثمانية جيجا بايت منها.

مزايا IPhone 14 المنتظر

وهناك بعض المزايا المتوقع توافرها في أيفون 14 النسخة القادمة والمنتظرة من هواتف آبل منها: