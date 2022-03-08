بولندا تدعو إلى تفكيك آلة الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء البولندى ماتيوش موراويكى، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك آلة الحرب الروسية، وذلك قبل زيارته إلى بريطانيا والنرويج وسط استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وقال موراويكى - حسبما ذكر راديو "بولندا" - إنه سيتحدث مع قادة بريطانيا والنرويج بشأن تعزيز الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى وسبل تدمير آلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مضيفا "لا يمكننا تفكيك آلة بوتين الحربية إلا من خلال عقوبات شديدة وحازمة". ومازالت العمليات العسكرية الروسية - التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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