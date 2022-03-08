أبو الغيط يشيد بدور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، توماس ستليزر رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) وهى المنظمة الدولية التي تضم فى عضويتها 78 عضواً ما بين دول ومنظمات ومقرها النمسا.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام أشاد خلال اللقاء بالدور الذى تقوم به الأكاديمية فى تقديم التثقيف والتدريب فى مجال مكافحة الفساد للمهنيين والدارسين من جميع القطاعات فى مختلف دول العالم. ورحب الأمين العام بالطرح الذى تقدم به رئيس الأكاديمية بغية توسيع التعاون مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية من خلال توفير برامج تدريبية للكوادر العربية العاملة فى مجال مكافحة الفساد. وأضاف المصدر أن أبو الغيط لفت فى حديثه إلى موضوع التمويل، حيث أكد أهمية توفير موارد مالية إضافية بهدف الاستفادة من الخبرات المتميزة لدى الأكاديمية وحتى يتسنى للكوادر العربية المشاركة فى المناهج الدراسية المتخصصة التى تقدمها. كما أكد أبو الغيط بأنه سيحث الدول الأعضاء على الانخراط بجدية فى التعاون مع الأكاديمية وتوفير التمويل المطلوب منها بغية تدريب العناصر العربية بالأكاديمية.

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