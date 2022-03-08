الرئيس الصينى يدعو فرنسا وألمانيا إلى أقصى درجات ضبط النفس

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" فى الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال اتصالات أجراها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وأكد شى جين بينج، خلال الاتصال، أهمية احترام سيادة جميع الدول، ومراعاة مباعث القلق فى مجال الأمن لدى كافة الدول، داعيًا الأطراف فى الحرب الروسية الأوكرانية إلى أقصى درجات ضبط النفس. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى يومها الثالث عشر، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، ومحاولات تهدئة ووقف لإطلاق النار لإجلاء المدنيين.

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