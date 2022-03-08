رئيس الوفد الروسى يتهم الجيش الأوكرانى بإفشال إجلاء المدنيين

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس وفد التفاوض الروسى، فلاديمير ميدينسكى، اليوم الثلاثاء، عن أن روسيا جهزت 400 حافلة لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، مؤكدًا أن الجيش الأوكرانى لم يسمح لهم بالخروج، ويستخدمهم كدروع بشرية.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال ميدينسكى، إن عمليات إجلاء المدنيين فشلت بسبب الجيش الأوكرانى، متهمًا إياهم باستخدام المدنيين كدروع بشرية بعدما فقدت السلطات فى كييف السيطرة على قواته. وأكد فى تصريح صحفى، أن روسيا ستواصل إبقاء الممرات مفتوحة لعدة ساعات فى اليوم والالتزام بوقف إطلاق النار، الذى لا تطبقه أوكرانيا، من أجل السماح للمدنيين بالخروج. كما أعرب رئيس وفد التفاوض الروسى عن أمله فى التوصل لحل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، مضيفًا أن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق، لكن أشار إلى أن الاجتماعات ستستمر.

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