عاجل- ضربة بريطانية جديدة لسوق النفط فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للشركة اليوم الثلاثاء، "أعلنت شل اليوم عزمها الانسحاب من جميع مشاريع الهيدروكربون الروسية- بما فى ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز والغاز الطبيعى المسال- على مراحل، وفقًا لإرشادات حكومية جديدة. وكخطوة أولى فورية، ستوقف الشركة عمليات الشراء الفورية من النفط الروسي".

وفى 28 فبراير الماضى، أعلنت شركة "شل" عن قرارها الانسحاب من المشاريع المشتركة مع غازبروم وغازبروم نفت، بما فى ذلك "سخالين 2" و"ينيسى" و"سليم بتروليوم"، ووقف المشاركة فى خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".