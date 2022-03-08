جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، إن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذى يخشى المواجهة مع روسيا، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية.
كما حمل زيلينسكى الدول الغربية مسؤولية الخسائر وقتل المدنيين فى البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.
يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى دأب خلال الأيام السابقة على التشديد على أهمية الدعم الخارجى لبلاده من أجل مواجهة الهجمات الروسية، داعيا إلى تكثيف المساعدات العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- يخشى روسيا.. رئيس أوكرانيا يهاجم حلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.