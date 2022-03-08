عاجل- يخشى روسيا.. رئيس أوكرانيا يهاجم حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، إن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذى يخشى المواجهة مع روسيا، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية.

كما حمل زيلينسكى الدول الغربية مسؤولية الخسائر وقتل المدنيين فى البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.

يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى دأب خلال الأيام السابقة على التشديد على أهمية الدعم الخارجى لبلاده من أجل مواجهة الهجمات الروسية، داعيا إلى تكثيف المساعدات العسكرية.