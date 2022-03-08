جدة - نرمين السيد - ذكر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن "روسيا خسرت عددًا من الطائرات الحربية والمروحيات فى الأيام الـ13 الماضية من الحرب ضد أوكرانيا أكثر مما خسرته فى الثلاثين عامًا الماضية".





وقال زيلينسكى - فى خطاب للأمة عبر تقنية الفيديو، حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- "نحن نحارب منذ 13 يومًا. لقد دمرنا الروس أينما استطعنا فى كل مكان، ولكن هناك أيضًا المجال الجوى ومئات من صواريخ كروز الروسية ومئات من الطائرات الحربية المعادية إلى جانب مئات المروحيات". وتابع الرئيس الأوكرانى : أنه "لا يزال لديهم ما يكفى من الطائرات للقتل وصواريخ كافية لإرهابنا وقنابل تزن 500 كيلوجرام تكفى لإسقاطها علينا فى تشيرنيهيف وكييف وأوديسا وخاركيف وبولتافا وجيتومير.. عشرات وعشرات من المدن الأوكرانية.. الملايين والملايين من الشعب الأوكرانى المسالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قنابل نصف طن.. رئيس أوكرانيا يتحدث عن خسائر روسيا وقوتها العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.