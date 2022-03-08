بنصف الثمن أحدث عروض بنده الأسبوعية Panda بخصم 50% لفترة محدودة خلال شهر شعبان من هايبر بنده

من داخل فروع بنده ماركت Panda market تجدون عدد كبير من المنتجات والسلع الرمضانية والغير رمضانية بخصومات مميزة تصل إلى 50% لفترة محدودة من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث يعد ماركت بنده من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في الوطن العربي، والتي تشمل الكثير من الأقسام المليئة بسلع من أعلى جودة وأقل سعر، وسوف نستعرض مع حضراتكم عروض بنده الأسبوعية من اليوم ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية في مدن المملكة العربية السعودية Panda Ksa

تتوفر بداخل فروع هايبر بنده كثير من الخصومات الحصرية المميزة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر شكولاتة كيت كات، وتنزيل آخر منهم على سعر الفول السوداني المملح من بست، كما لديهم تخفيض خاص على سعر البطاطس الشيبس من برينجلز، وخصم مميز آخر على سعر البطاطس الشيبس بالكاتشب أو الحار من ماركة تسالي، كما لديهم تخفيض حصري على سعر فسدق وندرفول، وغيره من تخفيضات على أسعار حب الضيافة من باجة.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم ولفترة محدودة على أسعار السلع Panda

توجد مجموعة ضخمة من العروض الحصرية بكافة فروع بنده ماركت في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر البطاطس الشيبس من ليز، وخصم آخر منهم على سعر كرنشي الجبنة من شيتوس، وشيبسي دوريتوس، والكرانشي الحار النار، وبطاطس شيبسي من ليز بالجبنة الكريمية، وتخفيض مميز منهم على سعر الشيبسي المكسيسي، كما لديهم خصم مميز على سعر شرائح البطاطس الطازجة من اكس، وتنزيل حصري بالفروع على أسعار شيبس التورتيلا من أميجو، وغيرهم من خصومات على أسعار عيدان البطاطس من ستيكس كتكو.

خصومات بنده السعودية من هايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة

تخفيضات مميزة بداية من أول شعبان وحتى نفاذ الكميات على: سعر حلوى الفواكه من ستار بورست، كما لديهم خصم آخر على سعر العلكة الخالية من السكر بالنعناع، وتخفيض آخر منهم على سعر العلكة الخالية من السكر بالبطيخ من فايف، وتنزيل آخر منهم على سعر أصابع الشكولاتة من كيت كات وسنيكرز.