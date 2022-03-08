نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف مساعدة الأفراد المحتاجين والعمل على تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، وقد يتساءل جميع الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الخاص بهذا الشهر الجاري، حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج داخل المملكة العربية السعودية الذي يسعى دائما على تقديم الخدمات والمساعدة للجميع، وقد تم إطلاقه خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لمرور العالم بظروف صعبة أثرت بطريقة سلبية على الجميع.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يوجد موعد محدد قد أعلنت عنه الوزارة سابقا خاص بصرف الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت الوزارة بأن صرف المعاش الخاص بشهر شعبان سوف يكون خلال يوم الخميس الموافق اليوم الثلاثين من شهر شعبان، كما أعلنت بأنه سوف يتم صرف معاش شهر رمضان لكافة المستحقين في بداية الشهر المبارك، وذلك خلال اليوم الثالث منه، كما قامت الوزارة بتحديد الفئات التي تتمكن من الحصول على الدعم، وقد تتمثل هذه الفئات في التالي:

المرأة المطلقة والأرملة. كبار السن الذين فوق الستين عاما. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الأسر والأفراد الأكثر احتياجا والمتواجدة داخل أراضي المملكة. الأفراد العاجزين عن العمل نتيجة لتعرضهم لإصابة تمنعهم من مواصلة عملهم.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

قد حددت الوزارة مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله في البرنامج ويتمكن من الحصول على الدعم، وقد تتمثل هذه الشروط في التالية:

يجب أن يمتلك المتقدم حساب مصرفي مفعل، حيث يتم استقبال الدعم من خلال هذا الحساب. كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة وحاملا للجنسية السعودية. يجب ألا يكون المتقدم مالكا لأي محل تجاري أو يمتلك ملف تجاري أو عقار مدني. يلزم أن يكون المتقدم من ضمن الفئات التي حددتها الوزارة للحصول على الدعم.

التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها بإعلان من وزير الموارد، باتباع الخطوات أدناه يتم التسجيل إلكترونيًا:

سجّل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

يجب إكمال جميع الحقول التي تحتوي على المعلومات الشخصية للمرشح.

اقرأ ووافق على شروط وأحكام التسجيل.

اكتب البيانات الشخصية والعائلية والممتلكات.

سجل حسابًا مصرفيًا صالحًا، والذي يجب أن يكون باسم المرشح للاستفادة من معاش الضمان.

ثم انقر فوق إرسال طلب التسجيل بعد التحقق من جميع البيانات.

وتقوم الوزارة بالتأكد من توافر جميع الشروط الخاصة بالمتقدم وذلك من خلال الجهات المختصة بالمملكة، لذلك يجب تحري الدقة أثناء كتابة البيانات والمصداقية التامة، حيث يتم رفض أي طلب لم تتوافر فيه الشروط اللازمة.