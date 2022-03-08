تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443 وزارة التعليم تكشف حقيقة الامر

كشفت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التعليم حقيقة تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443 هـ، وخاصة بعد انتشار الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة عن تعطيل الدراسة في المملكة بعد ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون، وهو ما جعل الوزارة مجبرة على الإدلاء بتصريحات هامة لحسم ذلك الجدل وتوضيح حقيقة الأمر، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض معكم أهم التفاصيل.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443

خلال الأيام القليلة الماضية سادت حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور بعد انتشار متحور أوميكرون الجديد، لذلك يتساءل الجميع في المملكة عن حقيقة تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443، وقد طالب الكثير من الأهالي بتوقف الدراسة حرصاً على صح وسلامة الطلاب، ولكن لم تكترث وزارة التعليم السعودية لمطالب أولياء الأمور بتأجيل الدراسة فيما تبقى من العام الدراسي، وهو ما دفع الطلاب إلى التعبير عن غضبهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تفعيل هاشتاج يطالبون فيه بتأجيل أوألغاء الدراسة في شهر رمضان المقبل، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد تأجيل الدراسة بالفعل، ولكن نفت وزارة التربية والتعليم السعودية كافة الاشاعات التيتتردد حول تأجيل الدراسة، مؤكدة أن كافة الأنباء التي تثار الآن في هذا الشأن لا يوجد لها أي أساس من الصحة.

تابع حقيقة تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443

أوضحت وزارة التعليم السعودية فيما يخص حقيقة تعليق الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان 1443، وأكدت بأنه لا توجد أي نية لتأجيل أو تعطيل الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المقبل وأنه سوف يتم إكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بشكل طبيعي، وقد أشارت المصادر أنه تلتزم الوزارة بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والحد من انتشار المرض، كما أعلنت وزارة التربية السعودية أنه سوف تكون بداية الفصل الدراسي الثالث وفقا للخُطَّة الدراسية المحددة للعام 1443 ستكون في يوم 20 مارس الجاري، وذلك عقب انقضاء 10 أيام الإجازة، وذلك بعد الانتهاء من انقضاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني.