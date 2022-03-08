نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تسجيل حساب المواطن يبدأ في استقبال طلب جديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن وتقديم طلب جديد وصرف الدعم الشهري، أمر يشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة، خاصة وأن حساب المواطن برنامج مخصص لمساعدة المستحقين على تحمل التكاليف الزائدة التي تسببت بها التحسينات والتطورات التي لحقت بالمملكة، لذلك وضع البرنامج شروط حساب المواطن، التي بناء على توفرها يحصل المتقدم على الأهلية واستحق صرف الدعم، وبالرغم من ذلك إلا أن التسجِيل معلق في الفترة الحالية.

متى تسجيل حساب المواطن

لا تزال تؤكد خدمة المستفيدين على استمرار تعليق تسجيل حساب المواطن جديد 1443، وذلك ردًا متى يفتح ويبدأ في استقبال طلب جديد للمواطنين الجدد الذين لم يسبق لهم الحصول على الدعم، وكذلك للمستفيدين الذين تجمدت حساباتهم وأصبحوا غير مؤهلين لصرف حساب المواطن، ويرجع ذلك لحدوث تغيير في البيانات وعدم الحرص على تحديث حساب المواطن في خلال فترة السماح، أو التكاسل عن تقديم اعتراض حساب المواطن في خلال ثلاثة أشهر.

طريقة تسجيل حساب المواطن

في حالة الإعلان رسميًا عن فتح تسجيل حساب المواطن وبدأ استقبال طلب جديد، يكون بالخطوات التالية:

أولا ابحث عن رابط حساب المواطن في محرك البحث جوجل https://www.ca.gov.sa/. اضغط على خيار التسجيل من النافذة الرئيسية. سجل البيانات المطلوبة ورقم الجوال. أدخل كود التأكيد المرسل على الجوال المسجل في الخطوة السابقة. اضغط على خيار تحقق، ثم قم بتعيين كلمة المرور. انتقل إلى تبويب البيانات الأساسية عن المستخدم والتابعين. عليك بمراعاة الدقة عند تسجيل البيانات. إرفاق المستندات المطلوبة ثم اضغط على خيار إرسال الطلب.

دخول حساب المواطن

من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية تكون طريقة دخول حساب المواطن بالخطوات التالية:

انتقل إلى رابط حساب المواطن. انقر على زر الدخول من الصفحة الرئيسية. سجل البيانات المطلوبة من اسم المستخدم ورقم الهوية. أعد كتابة رمز التحقق كما هو، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

رابط تسجيل حساب المواطن

منذ إطلاق البرنامج حساب المواطن وقد تم تخصيص بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa رابط رسمي يستطيع من خلاله المستخدمين تقديم طلب الحصول على حساب المواطن، من خلال دخول بوابة حساب المواطن، وكتابة كافة البيانات والمعلومات الأساسية عن المستخدم والتابعين بالطريقة السابقة، ثم يتم دراسة وتقييم الطلب وفقًا لشروط الأهلية والاستحقاق، ليتم الإعلان فيما بعد الإعلان عن نتائج الأهلية، ويستطيع المستخدم استعلام حساب المواطن برقم الهوية والتحقق من الأهلية.