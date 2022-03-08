عاجل- أمريكا توجه رسالة تحدى إلى الصين بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت ساكى إلى أن الصين تلتزم بالعقوبات التى يتم فرضها، وحال عدم التزامها بالعقوبات ستتخذ واشنطن خطوات مناسبة.
وكان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل فى روسيا وقيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
وفى سياق آخر، أكد مسؤول أمريكى رفيع المستوى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدعم موقف واشنطن فى تزويد أوكرانيا بمقاتلات من الحقبة السوفيتية.
وقال المسؤول الأمريكى "إن البنتاجون يدعم موقف الإدارة الأمريكية المتمثل بالسماح لدول حلف شمال الأطلسى "ناتو" بتزويد أوكرانيا بمقاتلات من الحقبة السوفيتية".
وأشار إلى استمرار القتال على الجبهة الشمالية وفى محيط كييف.. بالإضافة إلى معارك عنيفة فى خاركيف شرق البلاد.
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