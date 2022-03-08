عاجل- روسيا تعلنها صراحة: علاقتنا بأمريكا وصلت إلى نقطة اللاعودة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل، قال دراتشيف، فى حوار مع وكالة "انترفاكس"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حساب مصالح موسكو ومناطق نفوذها.

وأضاف دراتشيف: "لقد كانت واشنطن من خلال أعمالها العدائية وتجاهلها المتغطرس للمطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة قانونًا، بما فى ذلك عدم توسع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من حدودنا، وإعادة الإمكانات العسكرية للتحالف (الناتو) إلى حالة عام 1997، هى التى أوصلت العلاقات الروسية الأمريكية، فى الواقع، إلى نقطة اللاعودة".

وشدد مسؤول الخارجية الروسية على أن أوكرانيا التى "وضعها حكامها المفلسون فى وضع كارثى"، فهى بالنسبة للولايات المتحدة ليست سوى أداة فى المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.

وتابع دارتشيف: "من الواضح أن واشنطن ستحتاج إلى وقت لتعتاد على حقيقة أن هيمنتها باتت من الماضى، وعليها أن تحسب حسابا للمصالح الوطنية لروسيا، التى لها مجال نفوذها ومسؤوليتها الخاصة".