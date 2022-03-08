عاجل- ارتفاع قياسى جديد فى أسعار النفط

جدة - نرمين السيد - تشهد البورصات الأوروبية حالة من عدم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4 دولارات لتصل إلى 127.86 دولار للبرميل، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت بورصة ميلانو هبطت بواقع 6%، أمس الإثنين، بسبب الحرب فى أوكرانيا. كما سجلت بورصة طوكيو انخفاضًا حادًا، وخسر مؤشرها الرئيسى ما يقرب من 3 بالمئة. ويشهد الاقتصاد العالمى خسائر فادحة على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وسط ارتفاع جنونى للأسعار، خصوصا النفط والغذاء والسلع الأساسية.

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